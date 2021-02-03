Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Lille ikinci yarıda attığı gollerle zafere ulaştı. Konuk ekip 54. dakikada gol perdesini açarken sahnede Yusuf Yazıcı vardı. Milli futbolcu attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Öte yandan üst üste ikinci lig maçında da golle buluşan Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 13. golünü kaydetti. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde ise 6 golü bulunan Yazıcı bu istatistiğe 26 maçta ulaştı. Milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.
Lille aldığı galibiyetle 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.
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