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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

03.02.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor. Ligin 23'üncü haftasında Lille, Bordeaux deplasmanında 3-0 kazanırken, Yusuf Yazıcı takımını 54'üncü dakikada öne geçiren golü attı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Lille ikinci yarıda attığı gollerle zafere ulaştı. Konuk ekip 54. dakikada gol perdesini açarken sahnede Yusuf Yazıcı vardı. Milli futbolcu attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

  1. dakikada Timothy Weah, Lille'i 2-0'lık üstünlüğe taşırken 89. dakikada Isaac Lihadji'nin golü sonucu belirledi ve Lille zorlu deplasmandan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

YUSUF YAZICI 13 GOLE ULAŞTI

Öte yandan üst üste ikinci lig maçında da golle buluşan Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 13. golünü kaydetti. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde ise 6 golü bulunan Yazıcı bu istatistiğe 26 maçta ulaştı. Milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Lille aldığı galibiyetle 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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