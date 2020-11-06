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Yusuf Yazıcı Fransız basınının gündeminde

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Milan'a attığı üç golün ardından Fransız basınından övgüler aldı.

Yusuf Yazıcı Fransız basınının gündeminde

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, Yusuf Yazıcı'nın Milan karşısında kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadığının altı çizildi. Her iki takımdaki oyuncuların performansını değerlendiren gazete, Yusuf Yazıcı'yı en iyi performans sergileyen futbolcu olarak gösterdi.

Le Parisien gazetesinin "Avrupa Ligi: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı', Lille grubun liderliğini kaptı" başlıklı haberinde, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın durdurulamadığı ve yeniden "hat-trick" yaptığı vurgulandı.

"GECENİN KAHRAMANI"

Haberde, Paris Saint-Germain (PSG), Marsilya ve Nice takımlarının Avrupa liglerindeki yenilgilerinden sonra Lille'in galibiyetiyle Fransız futbolunun yüzünün sonunda güldüğü belirtildi.

Milan'ın dünkü mücadeleye kadar 24 maçlık yenilmezlik serisi bulunduğu ifade edilen haberde, milli futbolcuyla ilgili, "23 yaşındaki forvet, tek başına İtalyanların cellatıydı. Maçın adam Milan'ı tek başına 'Zlatan' eden şüphesiz Yusuf Yazıcı. Gecenin kahramanı, 80. dakikada görevini yerine getirme duygusuyla sahadan ayrıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"RİVALDO GİBİ YUSUF YAZICI"

Eurosport gazetesi ise haberi okuyucularına "Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı, Milan'da hiç görülmemiş" başlığıyla duyurdu. Haberde, Lille'in tarihi bir zafer elde ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa lig maçlarında iki "hat-trick" yapmasıyla en skorer futbolcu olduğunun hatırlatıldığı haberde, Yusuf Yazıcı'nın 20 yıl sonra Milan'ın sahasında 3 gol atan ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

Haberde, daha önce Brezilyalı Rivaldo'nun Milan'a karşı 3 gol kaydettiği aktarıldı.

"FRANSA'NIN ONURUNU KURTARAN TÜRK"

İtalyan basını da milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın performansını övdü.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "(Milan'ın) 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yazıcı ve Lille şovu" başlığıyla verdiği haberinde, kırmızı-siyahlı İtalyan takımı için dün akşam kötü bir maç olduğunu ve Türk oyuncunun 3 golüyle Milan'ın geçen sezondan başlayan son 24 resmi maçtaki yenilmezlik serisinin Lille karşısında son bulduğunu yazdı.

Gazete maçtaki performansı nedeniyle Yazıcı'ya maç değerlendirmesinde 8 puanla en yüksek puanı verip, milli futbolcuyu karşılaşmanın "en iyi oyuncusu" seçerken, San Siro'da hat-trick yapmanın tüm genç futbolcuların hayalini kurduğu bir şey olduğunu belirtti.

Gazetede çıkan bir başka haberde ise Yusuf Yazıcı’nın 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında 3-3 biten Milan-Barcelona maçında, konuk ekibin gollerini atan Brezilyalı golcü Rivaldo'dan bu yana San Siro'da hat-trick yapan ikinci oyuncu olduğu hatırlatılırken, "Fransa’nın onurunu kurtaran Türk olduğu" yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport da Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya maçtaki 3 gollük performansından ötürü 8 tam puan verdi.

Gazete, milli futbolcu için dünkü maçın San Siro'da attığı 3 golle torunlarına anlatacağı bir anıya sahip olduğunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bravo yusuf boyle devam
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