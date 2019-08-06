Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

Dün Trabzon'dan ayrılarak Fransa'ya Lille ile sözleşme imzalamaya giden Yusuf Yazıcı, yeni takımında 12 numaralı formayı giyecek.
Lille ve Trabzonspor'un kısa sürede Yusuf Yazıcı transferini resmi olarak açıklamaları bekleniyor. Daha önce çıkan haberlerde Lille'in Yusuf için Trabzonspor'a 17.5 Milyon Euro ödeyeceği iddia edilmişti.
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