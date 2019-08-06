SPOR

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

FRANSA HABERLERİ  | 06.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Fransa'ya Lille ile sözleşme imzalamaya giden Yusuf Yazıcı, yeni formasıyla ilk kez poz verdi. Yusuf Yazıcı, Lille'de 12 numaralı formayı giyecek.

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

Dün Trabzon'dan ayrılarak Fransa'ya Lille ile sözleşme imzalamaya giden Yusuf Yazıcı, yeni takımında 12 numaralı formayı giyecek.

Lille ve Trabzonspor'un kısa sürede Yusuf Yazıcı transferini resmi olarak açıklamaları bekleniyor. Daha önce çıkan haberlerde Lille'in Yusuf için Trabzonspor'a 17.5 Milyon Euro ödeyeceği iddia edilmişti.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...
PSG sezona kupayla başladıPSG sezona kupayla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı lille

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki Türkiye maddesi

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki Türkiye maddesi

G.Saray için bomba iddia

G.Saray için bomba iddia

Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''

Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Neymar'dan olay sözler

Neymar'dan olay sözler

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Monaco açıkladı! Mbappe PSG'ye transfer oldu

Monaco açıkladı! Mbappe PSG'ye transfer oldu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
YUSUF BENİM EN DEĞERLİM ONU ALMAK İSTEYEN EN DEĞERLİSİNİ VERECEK DİYORDU TRABZON BAŞKANI...SORMAK LAZIM ŞİMDİ TRABZON BAŞKANINA SENİN EN DEĞERLİ ŞEYİN 17.5 M EURO DEĞERİNDE Mİ!!!!???
61 numara yakisirdi.
20M € en az.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

İşte Yusuf'un forma numarası

Badou Ndiaye'nin Monaco'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi

Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

Frsansa Süper Kupası'nı, Rennes'i 2-1 yenen PSG kazandı

PSG sezona kupayla başladı

Nantes'ta Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı

Halilhodzic kovuldu

PSG, Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Gueye resmen PSG'de!

Arsenal ve Napoli Nicolas Pepe için devreye girdi

Pepe paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.