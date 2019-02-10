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Yusuf Yazıcı, penaltı öncesi Arda Akbulut'u teselli etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında bordo-mavililer aleyhine penaltı düdüğü çalmasının ardından Yusuf Yazıcı ile kaleci Arda Akbulut arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yusuf Yazıcı, penaltı öncesi Arda Akbulut'u teselli etti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçın 18. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Pozisyonla ilgili tartışmalar devam ederken; Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın Arda Akbulut'la olan diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Oldukça yüksek tempoyla başlayan ve öyle de devam eden Galatasaray - Trabzonspor maçının 18. dakikasında Arda Akbulut'un Onyekuru'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada Yusuf Yazıcı genç kaleci Arda Akbulut'un yanına geldi. Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı.

Karara tepki gösteren Arda'yı karşısına alan Yusuf "Sorun değil Arda! Penaltı atışına konsantre ol ve maça devam et" sözleriyle genç kaleciyi teselli etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı Arda Akbulut

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