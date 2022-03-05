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  4. Yusuf Yazıcı Rusları sevince boğdu! 90+6...

Yusuf Yazıcı Rusları sevince boğdu! 90+6...

05.03.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımına çok çabuk ısındı. Çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist yapan milli futbolcu sosyal medyada gündem oldu. CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı Rusları sevince boğdu! 90+6...

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rusya'ya çok çabuk ısındı... CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod ile karşı karşıya geldi.

90+6'DA TAKIMINI SIRTLADI

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Ligin 20. haftasında oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı. Bu sonucun ardından CSKA Moskova 36 puana yükseldi. Nizhny Novgorod ise 22 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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