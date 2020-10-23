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Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçerken, galibiyetin mimarı milli orta saha Yusuf Yazıcı olmuştu.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

(AA)

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