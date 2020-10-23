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Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte Benfica'dan Uruguaylı Darwin Nunez, Leicester City'den Nijeryalı Kelechi Iheanacho ve Villarreal'den Japon Takefusa Kubo yer aldı.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

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