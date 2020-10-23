Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte Benfica'dan Uruguaylı Darwin Nunez, Leicester City'den Nijeryalı Kelechi Iheanacho ve Villarreal'den Japon Takefusa Kubo yer aldı.
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.
'Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz'
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz'
Okuyucu Yorumları 0 yorum