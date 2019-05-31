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Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün kaptanı, Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un altyapısının tüm kategorilerinde oynayan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün takım kaptanlığını yapan Mesut Yaylı'ya, 1. Lig ekiplerinden transfer teklifleri geliyor.

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün kaptanı, Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve bordo-mavili kulübün tüm yaş kategorilerinde mücadele ederek geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen, bir dönem Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün takım kaptanlığını yapan orta saha oyuncusu Mesut Yaylı'ya Spor Toto 1. Lig ekiplerinden transfer teklifleri geliyor.

Trabzonspor'un U21 takımında oynadığı dönemde A takıma çıkması beklenen ancak şans bulamayan Mesut Yaylı, Arsinspor'a transfer olmuştu. Sarı-siyahlı ekipte bir sezon geçirdikten sonra tekrar bordo-mavili kulübe dönen Mesut Yaylı'ya, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden transfer teklifleri geldiği belirtildi. Oyuncunun menajeriyle birlikte İstanbul ekipleriyle dirsek teması sürerken, bordo-mavili kulübün ise gelecek vaat eden oyuncusunun daha çok şans bulabilmesi için transferinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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