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  4. Yusuf Yazıcı'ya 6 dakika yetti! Lille Brest'i milli yıldızın golüyle 1-0 mağlup etti

Yusuf Yazıcı'ya 6 dakika yetti! Lille Brest'i milli yıldızın golüyle 1-0 mağlup etti

22.10.2023 19:47 | Son Güncelleme:
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 9. hafta mücadelesinde Brest'e karşı henüz 6. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Lig 1'in 9. hafta mücadelesinde Lille sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken milli yıldızımı Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı.

6 DAKİKA YETTİ

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Karşılaşmanın 6. dakikasında attığı şık golle takımına galibiyeti getiren Yazıcı, attığı bu golle beraber bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu.

SIRADAKİ RAKİP MONACO

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Lille aldığı bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltti, Brest aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı. Lille bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Brest'de kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

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