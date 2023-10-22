Yusuf Yazıcı'ya 6 dakika yetti! Lille Brest'i milli yıldızın golüyle 1-0 mağlup etti

Fransa Lig 1'in 9. hafta mücadelesinde Lille sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken milli yıldızımı Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı.

6 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında attığı şık golle takımına galibiyeti getiren Yazıcı, attığı bu golle beraber bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu.

SIRADAKİ RAKİP MONACO

Lille aldığı bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltti, Brest aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı. Lille bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Brest'de kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.





