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'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası! "Ünlü olmak için..."

18.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in adı yasak aşk iddiasına karıştı. Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini Erbil ile aldattığını iddia etti. Yasmin Erbil ise bu iddia sonrası isyan etti.

'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası! "Ünlü olmak için..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hakkındaki iddia herkesi şoke etti. Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıkladı. 'Söylemezsem Olmaz' programında söz konusu kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu iddiası konuşuldu.

Yasmin Erbil bu iddialardan sonra "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" diyerek tepki gösterdi.

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"YALAN, İĞRENÇ, ASILSIZ İTHAM"

Yasmin Erbil’in avukatı Murat Teber de konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını açıkladı: Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdamayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
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