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Ön lisans nasıl yazılır? Ön lisans ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.05.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahi olduğu kabul edilen dillerden biri de Türkçedir. Türkçe, farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış, birden fazla kelimeyi bir araya getirerek yeni anlamda ve birleşik türde olan kelimeler üretmiş, zengin bir dildir. Bu nedenle bazı kelimelerin yazımlarında ve telaffuzlarında sık olarak tereddüde düşülebilir. Peki, ön lisans ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Ön lisans nasıl yazılır? Ön lisans ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birden fazla kelime bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan kelimeler üretilebilir. Bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sık olarak hata yapılır. Ancak bu durum için Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur ve bu kurallara uygun yazılmadığı sürece yazım hatasına düşülmüş olur.

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Ön lisans nasıl yazılır?

Birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde fiiller, sıfatlar ya da farklı türde yeni anlamlara gelen kelimeler bulunur. Bu türdeki kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda sıklıkla ikileme düşülür. Çünkü iki kelimenin bir araya gelmesi Türkçedeki bazı kurallara göre gerçekleşir. Ön lisans kelimesi de yer yön belirten ön kelimesi ile akademik alanda kullanılan lisans kelimesinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş birleşik türde bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin anlamı “yükseköğretimdeki iki yıllık lisans programı”dır. Bu kelime ayrı olarak yazılır.

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Ön lisans ayrı mı yazılır?

Birleşik türde bir kelime olan ön lisans TDK Türkçe Sözlük sayfasına göre de ayrı yazılması gereken bir kelimedir. İsim türünde değil tamlama olarak kabul edildiği için Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ayrı olarak yazılması doğru olur. Kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılması bazı kurallara bağlıdır. Örnek olarak bir kelime bitişik olarak yazılacaksa ses düşmesine uğramış olmalı, bir araya gelen kelimelerin anlamlarında değişiklik yaşanmış olmalıdır. Ön lisans kelimesi bu nedenle ayrı olarak yazılan bir tamlamadır.

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Ön lisans bitişik mi yazılır?

Ön lisans yazımı bitişik olursa yazım yanlış yapılmış olur. Birleşik türde bir kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması bir araya gelen kelimelerin uğradığı ses ya da anlam değişimleri ile ilgili olarak belirlenir. Bu dil bilgisi kurallarına göre ön lisans doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Ön yargı da bu duruma örnek olarak gösterilebilecek bir kelimedir. Somut olarak yer bildiren ön kelimesi, başka bir kelime ile bir araya gelmiş ve değişikliğe uğramıştır.

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