TDK'ye nasıl yazılır? TDK'ye mi TDK'ya mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim içinde olmuşlardır. Toplumlar kendi kültürünü, dilini oluştururken farklı toplumlardan etkilenebilir. Özellikle dil açısından yaşanan kelime alışverişleri sıklıkla görülür. Dilimiz farklı kökenli kelimelerin yaygın olarak yer aldığı bir dildir. Türkçe’de yer alan çok fazla sayıda kelime sebebi ile yazım yanlışları da sıklıkla görülebilir. Türk Dil Kurumuna göre kelimelerin doğru yazımlarını inceleyerek daha doğru bir yazım sağlamış oluruz. Dilimizde yer alan birleşik kelimeler, ikilemeler ya da kısaltmalar yazımlarında sıklıkla hata yapılabilen sözcüklerdir. Özellikle kısaltmaların yazımlarında daha kolay hata yapılabilir.

TDK'ye nasıl yazılır?

Sözel anlatımlarda anlatım bozukluğu olmadan net bir anlatım sağlanmalıdır. Bununla birlikte yazılı anlatımlarda da mutlaka dikkat edilmesi gereken yazım yanlışıdır. Yazılı anlatımlarda yazım yanlışı yapmadan, kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Kısaltmaların yazımlarında kullanılan noktalama işaretleri de bazen soru işaretlerine sebep olabilir. Kısaltmaların yazımları konusunda en doğru bilgiyi alabileceğimiz kaynak Türk Dil Kurumudur. Türk Dil Kurumunun kısaltması TDK şeklindedir. Bu kısaltmaya ek geldiğinde genel olarak kesme işareti ile ayırmak gerekir. TDK'ye yazımı genel olarak karıştırılan bir kısaltmadır. TDK kısaltmasına yönelme eki gelirken TDK’ye şeklinde yazılması gerekir.

TDK'ye mi TDK'ya mı?

TDK sözcüğüne gelen yönelme ekini yazarken genel olarak karıştırılabilir. TDK kısaltmasına gelen yönelme eki TDK’ya şeklinde yazılabilmektedir. Bu yazım şekli yanlıştır. TDK’ye şeklinde yapılan yazım doğrudur. TDK'ye TDK yazımı araştırıldığında TDK’ya şeklinde değil, TDK’ye şeklinde olmalıdır. TDK'ye doğru yazılışının öğrenilebileceği en doğru kaynak Türk Dil Kurumudur.