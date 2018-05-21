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Yuto Nagatomo'nun Inter mesajı sosyal medyayı salladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Milano devinin dün Şampiyonlar Ligi'ne kalması üzerine Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Yuto Nagatomo'nun Inter mesajı sosyal medyayı salladı!

Serie A'nın son haftasında Lazio'yu deplasmanda 3-2'yle deviren Inter, rakibini ikili averajla geride bırakarak İtalya'dan Şampiyonlar Ligi vizesi alan son takım olmuştu. Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo da Milano devinin bu başarısına sessiz kalmadı. Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Japon sol bek, "Büyüksünüz arkadaşlar! Sizlerle gurur duyuyorum." ifadelerini paylaştı. Yeni sezonda Cim Bom'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Nagatomo'nun bu paylaşımına sosyal medyadan pek çok yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Yuto Nagatomo

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