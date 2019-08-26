Yutularak tüketilen ilginç çorba: Arabaşı

Orta Anadolu’da birçok yörede yapılan arabaşı çorbası, sosyal medyada en çok takip edilen ve merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerinden olan bu çorba, diğer çorbalara nazaran daha farklı tüketiliyor. Sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor. Tüketilirken de kaşığa önce soğuk hamur ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.

ARABAŞI ÇORBASI GEÇMİŞİMİZDEN GELİYOR



Tadıyla deneyenleri bağımlısı yapan arabaşı çorbası, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan kadın girişimci Sibel Fidan’ın geçim kaynağı oldu. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün desteğiyle açılan kurslara giderek kendini geliştiren Fidan, ev hanımlığını bırakıp iş kadını oldu. Küçük bir dükkan açan Fidan, burada arabaşı çorbası ve çeşitli yemekler yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibel Fidan, arabaşının tarihi bir yemek olduğunu söyledi. Fidan, "Elim bu işe yatkındı burada doğup büyüdüm. Belediye başkanımız da bunu gördü ve yapabilirsiniz diyerek bize destek oldu. Bizde burayı açtık. Arabaşı çorbası anneannelerimizden, geçmişimizden geliyor. Çok faydalıdır özellikle kış günlerinde içilir. Soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara iyi gelir. Kış gününde en çok bu çorbayı yapıyoruz" diye konuştu.