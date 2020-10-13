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Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Hükümet Konağı'nda görevli polis memurları, bahçede bir kuşun yuvasından düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak merdivenli itfaiye aracıyla yuvasına bıraktı.

Ekipler, yuvanın etrafını ağaç dallarıyla örerek kuşun yeniden düşmemesi için önlem aldı.

İtfaiyenin çalışmalarını cep telefonuyla kaydeden kaymakamlık personeli, ekiptekilere teşekkür etti.

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