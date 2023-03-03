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Yüz felçi geçirmişti! Justin Bieber dünya turnesi için kararını verdi

03.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz yıl bir çeşit yüz felci olan Ramsay Hunt sendromuna yakalanmıştı. Bieber, gerçekleşmesi planlanan tüm turnelerini erteleme kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserleri için kararını verdi...

Yüz felçi geçirmişti! Justin Bieber dünya turnesi için kararını verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2022 haziran ayında nadir görülen bir hastalık olan Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Justin Bieber, sağlık sorunları sebebi ile dünya turnesine devam etmeyeceğini belirtmişti.

Zor günler geçiren Bieber, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserleri için yeni kararını verdi.

ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinlikleri iptal edildi. Dünya turnesinin iptal edilmesi üzerine şarkıcı veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Justin Bieber

VİDEO İLE HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.

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