Yüz felçi geçirmişti! Justin Bieber dünya turnesi için kararını verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2022 haziran ayında nadir görülen bir hastalık olan Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Justin Bieber, sağlık sorunları sebebi ile dünya turnesine devam etmeyeceğini belirtmişti.

Zor günler geçiren Bieber, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserleri için yeni kararını verdi.

ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinlikleri iptal edildi. Dünya turnesinin iptal edilmesi üzerine şarkıcı veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

VİDEO İLE HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.

