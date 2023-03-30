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Yüz yıllık Mucize hangi kanalda, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı?

30.03.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Perşembe akşamları yayınlanacak olan dizinin uyarla mı yoksa özgün bir hikaye mi olduğu merak edildi. Dizi, başrolü paylaşan Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yanı sıra Necip Memili ve Zerrin Tekindor gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor. Peki Yüz yıllık Mucize hangi kanalda, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı? İşte detaylar...

Yüz yıllık Mucize hangi kanalda, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı?

YÜZ YILLIK MUCİZE HANGİ KANALDA?

Yüz Yıllık Mucize dizisi Star tv kanalında yayınlanmaktadır. İddialı yapım Perşembe günleri ekrana gelmektedir. Ge.tiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana gelen dizi, bu akşam ikinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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Yüzyıllık Bir Mucize'nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE UYARLAMA MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesinin uyarlama olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alıyor.

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