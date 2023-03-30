Yüz yıllık Mucize hangi kanalda, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize uyarlama mı?

Yüz Yıllık Mucize dizisi Star tv kanalında yayınlanmaktadır. İddialı yapım Perşembe günleri ekrana gelmektedir. Ge.tiğimiz hafta ilk bölümü ile ekrana gelen dizi, bu akşam ikinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak.
Yüzyıllık Bir Mucize'nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesinin uyarlama olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alıyor.