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Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

01.04.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sezonun yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. Dizi her hafta perşembe akşamları Star Tv ekranlarında dizi severler ile buluşacak. Senaryosunu Nuran Evren Şit 'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral'ın oturduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinde günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in hayatı anlatılıyor. İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

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Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.

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Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

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Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra bulunuyor.

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