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Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ilçede bulunan okullarda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı.Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 27 okulda korana virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Çayırova Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ilçede bulunan okullarda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı.
Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 27 okulda korana virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor.
Çalışma sayesinde okullar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek.

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