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Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için öğrencilere aşı çağrısı

16.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ: - "Genç de olsak yaşlı da olsak Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim içerisinde mutlaka aşılarımızı olmamız lazım. Tabi sadece aşı da yetmez. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını taviz vermeden uygulamaya devam etmemiz gerekli"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Kovid-19 hastalığının gençlerde görülme sıklığının arttığını belirterek, öğrencilere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Kovid-19'la mücadelede aşının en etkili silah olduğuna işaret eden Üstündağ, Türkiye'de aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de hedeflenen toplumsal bağışıklığa henüz ulaşılamadığına dikkati çeken Üstündağ, yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürebilmesi için öğrencilerin ve sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin aşılarını olarak salgınla mücadeleye destek vermesi çağrısında bulunan Üstündağ, "Eğitimin sağlık ve sıhhatle sürdürülebilmesi ülkemizin geleceği açısından en önemli konulardan biri." dedi.

Gençlerin yaşlı popülasyona göre daha aktif olduğuna işaret eden Üstündağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek eğitim gerekse çalışma hayatında bulunmaları dolayısıyla. Şu sıralarda Kovid-19'un daha çok gençlerde yaygın olduğu görülüyor. O yaş grubunda semptomlar daha hafif ve olumsuz sonuçlar daha az ortaya çıkıyor. Ancak daha az da ortaya çıksa, yaşanan ölümler nedeniyle hiç kabul edilemeyecek sonuçlar doğuruyor. Onun için genç de olsak yaşlı da olsak Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim içerisinde mutlaka aşılarımızı olmamız lazım. Tabi sadece aşı da yetmez. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını taviz vermeden uygulamaya devam etmemiz gerekli."

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