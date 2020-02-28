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’’Yüz yüze III’’ projesi protokol imza töreni

BİLECİK HABERLERİ  | 28.02.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin hayatın içerisine katılması gerektiğini belirterek "Yetişen gençlerimizi de duyarlı olarak yetiştirelim.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin hayatın içerisine katılması gerektiğini belirterek "Yetişen gençlerimizi de duyarlı olarak yetiştirelim. Gönüllü gençlerimiz projede yer alarak, hayatlarına anlam katıyorlar" dedi.
Bilecik Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen ’’Yüz yüze III’’ projesinin protokol imza töreni yapıldı.
"Gönüllülük kavramını iliklerimize kadar ortaya koymalıyız"
Vali Şentürk, yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocukların sadece aileler için değil, kendileri için de önemli olduğunun belirterek, "Gündelik hayatımızı idame etme noktasında hepimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlere göre bir standardımız var. Hepimiz birlikte toplum oluyoruz. Standartları ne kadar eşitleyebiliyorsak ve birleştirebiliyorsak o kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluruz ve güçlü bir devletimiz olur. Ailelerimizin yükleri ve sorumlulukları paylaşmalıyız. Yükü ağır olanların yükünü paylaşırsak hem yardımlaşmanın hem de dayanışmanın getirdiği mutluluğu da tarif etmek mümkün olamaz. Uzmanlık alanlarımızın dışındaki alanlarda da insanlara faydalı olmalıyız. Özel gereksinimli çocuklarımızı, gençlerimizi hayatın içerisine katalım. Yetişen gençlerimizi de duyarlı olarak yetiştirelim. Gönüllü gençlerimiz projede yer alarak, hayatlarına anlam katıyorlar. Gönüllülük kavramını iliklerimize kadar ortaya koymalıyız. Mevcut alt yapılardan farklı projelerle beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum" dedi.
Belediye Başkanı Semih Şahin de, yürütülen projenin önemine değinerek, özel gereksinimli çocukların, gönüllü üniversiteli gençleri ağabey, abla olarak görmesinin proje kadar önemli olduğunu ifade etti.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, ekip ve koordineli çalışmayı projede gördüklerini ifade ederek, projenin gelecek yıllarda farklı branşlarda da devam edeceğine inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından kurumlar arası ’’Yüz yüze III’’ projesinin protokol imza töreni yapıldı.

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