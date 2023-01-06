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Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

06.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti. Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi donma başladı. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

ZİYARETÇİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Çıldır Gölünü ziyarete gelenler oyun havaları oynayıp kızaklarla kaydı. Atlı kızak keyfi yaşamanın yanı sıra müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen ziyaretçiler buz tutan göle hayran kaldıklarını söyledi.
Giresun’dan gelen Aynice Topuz, ’’İlk defa Çıldır gölüne geldim ve çok beğendim. Doğası harika ve çok memnun kaldık. Burada yediğimiz sarı balık ise inanılmaz başka bir lezzet’’ dedi.
Sevgi Aydın ise Giresun’dan geldiğini söyleyerek, "Ardahan’ı çok beğendim. Çıldır Gölü’nün de ocak ayında bu şekilde olması muhteşem bir doğa olayı. Kar yok ama buz var, soğuk var ama harika bir soğuk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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