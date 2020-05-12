Yüzlerce dövmesi olan model, vücudunun dövmesiz halini paylaştı

Model ve dövme sanatçısı olan Mara Inkperial sahip olduğu yüzlerce dövmesiyle gurur duyuyor. Siyah ve gri gerçekçi dövmeler konusunda uzman olan Mara’nın vücudunda çarpıcı portreler, geometrik desenler ve ilginç kaligrafi dövmeleri var.
Mara, Instagram’daki 559 bin takipçisiyle vücudunun dövmesiz halini paylaştı ve takipçileri genç kadının dönüşümüne inanamadı. Mara, dövmesiz halinden hoşlansa da, dövmesiz bir görünümün çok sıkıcı olduğunu düşünüyor.
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So much fun to Play with the dermacol make up???? i Like that undercover feeling ... and the anonymity without tatts... but also boring without the Ink ... ???? what do you think ? Left or right ? ????????????????????????????????????????????????. #inkedandsexy #girlswithtattoos #beastmode #fitfam #happy #tittsandtatts #inkedbabe #tattooartist #inkstagram #loveyourself #girlswithink #sexymodel #sexyboobs #tattooqueen #tattedup #sexyselfie #happyme #tattooqueen #tattoobabe #selflove #inkedgirl #bnginksociety #thebesttattooartists #fuck #backpiece #inkedup #zwickau #ringlight
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