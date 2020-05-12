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Yüzlerce dövmesi olan model, vücudunun dövmesiz halini paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aynı zamanda model olan dövme sanatçısı Mara Inkperial, vücudunun dövmesiz halinin sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Model ve dövme sanatçısı olan Mara Inkperial sahip olduğu yüzlerce dövmesiyle gurur duyuyor. Siyah ve gri gerçekçi dövmeler konusunda uzman olan Mara’nın vücudunda çarpıcı portreler, geometrik desenler ve ilginç kaligrafi dövmeleri var.

Mara, Instagram’daki 559 bin takipçisiyle vücudunun dövmesiz halini paylaştı ve takipçileri genç kadının dönüşümüne inanamadı. Mara, dövmesiz halinden hoşlansa da, dövmesiz bir görünümün çok sıkıcı olduğunu düşünüyor.

Genç modelin çarpıcı dönüşümü

Mara Instagram hesabından takipçilerine, dövmesiz olmanın getirdiği anonimliği ve gizlilik hissini sevdiğini ancak dövmesiz olmanın çok sıkıcı olduğunu söyledi. Mara dövmesiz halini paylaştığı fotoğrafta takipçilerine “Siz ne düşünüyorsunuz? Sağdaki mi, soldaki mi?” diye sordu. Dövme sanatçısının paylaştığı fotoğraf, 23.800 like ve çok sayıda yorum aldı.
Takipçileri ise Mara’nın hangi görünümünün daha iyi olduğuna bir türlü karar veremediler. Bir takipçisi “İkisi de güzel. Soldaki doğal bir güzellik, dövmeyle kaplı sağdaki ise sanki kişisel bir hikaye anlatıyor” dedi.
Mara’nın bir takipçisi iki farklı görünümü ile ilgili “İki türlü de tatlı ve ateşli görünüyorsun ama şu anki görünümün seni, sertliğini ve seninle ilgili olan her şeyi tanımlıyor. Dövme her zaman ilgi çekicidir” dedi.
Mara’nın takipçileri, genç kadının iki halinin de güzel olduğu fikrinde. Mara ise dövmesiz halinin çok sıkıcı göründüğünü düşünüyor.
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