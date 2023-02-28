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Yüzlerini güldürebilmek için depremzede çocuklara iş yerini açtı

28.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde kitap ve kırtasiye dükkanı bulunan Yasemin Uysal, depremzede çocuklara moral verebilmek için iş yerinde yüz ve kum boyama etkinlikleri ile çeşitli yarışmalar düzenliyor.

Uysal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden ilçeye gelen depremzede ailelerin çocuklarına iş yerini açmaya karar verdi.

Depremzede çocukları dükkanında ağırlayan Uysal, düzenlediği etkinlikler ve eğlenceli yarışmalarla çocukların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Yasemin Uysal, AA muhabirine, yaşanan afet dolayısıyla çok üzgün olduğunu belirtti.

Terme'de yaşamaya başlayan depremzede çocukların hayatına dokunabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uysal, şunları söyledi:

"İşletme sahibi olarak 'Ne yapabilirim' diye çok düşündüm ve ekip arkadaşlarımla programlar düzenlemeye başladık. Programlarımızda kum boyama, yüz boyama, taş boyama etkinliği var. Psikolog arkadaşlarımızdan da fikir alarak başka etkinlikler de ekledik. Bu şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi dükkanımıza davet ettik. Hem ailelerle muhabbet ortamı kurmak hem de çocuklara bu etkinlik ortamını sağlamak için çalışıyoruz. Çocuklar geldikleri için çok mutlular. Aileler bu mutluluğu bizimle paylaştığında biz de çok mutlu oluyoruz."

Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Biz çocuklarda şunu görüyoruz; sosyal medya ve televizyona çok fazla maruz kalıyorlar. Bundan dolayı da her şeyin farkındalar ve bu onları çok fazla üzüyor. Birazcık bu ortamdan uzaklaşmaları lazım. Bunun farkında olduğumuz için de çocukların yüzlerini güldürmeye devam etmeliyiz diyorum." ifadelerini kullandı.

"AİLELER 'İYİ Kİ BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPTINIZ' DİYOR"

Uysal, yaptıkları etkinlikler sonrası ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Aileler, 'İyi ki böyle bir etkinlik yaptınız' diyor. Bir ailemiz vardı ve dedi ki 'Bizim çocuğumuz 4 yaşında. Deprem gününden beri konuşmuyordu. Konuşmadığı için de çok üzgündük ama buraya geldik ve buradaki etkinlik sonrasında konuşmaya başladı.' Bu benim için çok güzel bir dönüştü."

Kahramanmaraş'tan gelen ve çocuklarıyla etkinliğe katılan depremzede Umut Güvensoy da "Böyle bir etkinliğin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. En azından çocuklarımızı bu psikolojiden kısa bir süre de olsa uzaklaştırmış oldu, yüzlerini güldürdü." dedi.

Antakya'dan geldiklerini belirten depremzede Elif Atasoy ise çocuklarının etkinliklere katılmasının kendilerini iyi hissettirdiğini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de işletmeyi ziyaret ederek ailelerle sohbet etti, durumları hakkında bilgi aldı.

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