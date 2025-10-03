SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Yüzme nedir, hangi stillerle yapılır?

Yüzme insan nesli için doğal sınırların ötesine yapılan bir yolculuktur. Yüzme sporları da doğal sınırların yüksek dayanıklılık, teknik, kuvvet ve disiplin ile zorlandığı saygın bir spor branşıdır.

Yüzme nedir, hangi stillerle yapılır?
Doğukan Bayrak

Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'i sularla kaplıdır. Buna rağmen insan nesli suda yaşam sürmeye uygun değildir. Örneğin "memeli refleksi" adı verilen bir fenomen mevcuttur. Bu, insanların suya ilk girdikleri anda verdikleri doğal kas refleksidir. Çünkü su içerisindeki pozisyon doğal konum değildir. İnsan neslinin suyla mücadelesi bununla da sınırlı değildir. Basınç, akciğer solunumu, deri reaksiyonları ve suyun yüzeyinde durmanın zorluğu gibi birçok dezavantaja sahiptir. Yüzme sporunun hayranlık uyandırıcı yönlerinden birisi de budur. Tüm spor branşlarında eğitim, disiplin, antrenman ve adanmışlık gerekirken yüzme sporunda biyolojik bir meydan okuma da söz konusudur.

Yüzme nedir?

Yüzme olayı genel olarak suyun yüzeyinde veya içerisinde kontrollü olarak hareket edebilme yetisidir. Yüzme sporları da bu hareketin hızlı, dayanıklı, sürekli, teknik ve rekabetçi koşulların sağlandığı yarışma alanlarında düzenlenebilmesini sağlamaktadır.

Yüzme; deniz, havuz, göl ve okyanuslarda gerçekleşebilir. Yüzme sporu temelde havuz gibi kapalı alanlarda olabileceği gibi açık alanda yapılan türleri de mevcuttur. Yüzme maratonları ile açık denizlerde yarışmalar düzenlenebilir. Bu yarışmalar amatör ve profesyonel seviyeden birçok yüzücünün katılımıyla da gerçekleşebilmektedir. Ayrıca derin dalış türleri ile deniz ve okyanusların derinlerine yapılan mücadeleler hem spor müsabakası hem de biyolojik koşullara karşı bir meydan okuma halini alabilir. Öte yandan kapalı alanda yapılan yüzme sporlarında Olimpiyat seviyesindeki havuz yarışları oldukça prestijlidir. Olimpiyatların tarihe geçen sporcuları arasında yüzme sporcuları da yer alır. Yüzmede çeşitli stiller mevcuttur.

Yüzme hangi stillerle yapılır?

Yüzme temelde 4 farklı stilde yapılmaktadır. Serbest Stil (Freestyle/Crawl) en hızlı yüzme tekniğidir. Yüzü suya gömdükten sonra kollar sırayla öne atılır, bacaklar sürekli çırpılır. Yarışmalarda "serbest stil" kategorisinde crawl stili tercih edilir.

Yüzmedeki en eski stillerden birisi de Kurbağalama stilidir. Kollar kurbağa gibi dairesel açılır, bacaklar eş zamanlı kurbağa hareketi yapar. Kurbağalama stilinde yüzme hızı daha yavaş ama gerekli teknik ve efor daha fazladır. Diğer bir stil ise sırtüstü yatılarak yapılan "sırt üstü" stilidir. Kollar sırayla geriden öne alınır, bacaklar makas gibi çırpılır. Nefes kontrolü ve alışverişi açısından avantajlı bir yüzme stilidir.

Yüzmede en fazla efor ve teknik gerektiren ise "kelebek stilidir". Kollar aynı anda öne atılır, vücut dalga gibi hareket eder. Bacaklar yunus balığı gibi eş zamanlı vurur. Dayanıklılık, güç ve koordinasyonun elit seviyede uygulanması gerekir. Dört stilin de uygulandığı stil ise karışık (medley) stilidir. Sırasıyla "kelebek- sırtüstü-kurbağalama ve serbest stil" uygulanır.

Yüzmede stiller yarışları nasıl belirler?

Yüzme sporundaki bireysel yarışmalarda "sırtüstü, kelebek ve kurbağalama" 50-100-200 metre mesafesinde yapılmaktadır. Serbest stil ise 50 metreden 1500 metreye dek çıkabilmektedir. Karışık stil ise sabit olarak 200 veya 400 metrede yapılır.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"
Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na cezaElazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na ceza
Anahtar Kelimeler:
yüzme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.