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Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı

09.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 4 yıl önce yüzme kursuna kayıt için giderken gördüğü halter salonuna giren 17 yaşındaki Medine Bilicier, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli derecelere imza attı - Medine Bilicier: - "Haltere ilk başladığımda aklımda hiç bir şey yoktu. Sadece zevk için halter kaldırıyordum. Sonra ilerlediğimi fark ettim ve bir yıl içerisinde milli takıma girdim" - "En büyük hedefim olimpiyatlar hatta 2024 Yaz Olimpiyatları'na şimdiden hazırlanmaya başladım"

BASİR GÜLÜM - Konya Spor Lisesi öğrencisi Medine Bilicier, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken yol üstünde gördüğü halter salonuna girmesiyle başladığı halter sporunda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Medine Bilicier, Polonya'da bu sene 20-27 Ağustos'ta düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 71 ve silkmede 91 kilo ile 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde iki ay önce düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden Medine Bilicier, koparmada 72 kilo ile dördüncü, silkmede 93 kilo ile birinci, toplamda ise 165 kilo ile dünya ikincisi oldu.

Yaklaşık 4 yıl önce haltere başlayan Medine, kısa sürede elde ettiği başarıları AA muhabirine anlattı.

Küçük yaşlarda yüzmeye ilgisi olduğunu bunun için de kursa kayıt olmayı düşündüğünü ifade eden Medine, kayıt yaptırmak için giderken yolda halter salonunu gördüğünü ve içeri girdiğini söyledi.

Halter salonunda antrenör Serap Can Ünlü ile tanıştığını anlatan Medine, şöyle konuştu:

"Serap hocam bana vücudumun haltere uygun olduğunu söyledi ve benim başarılı olacağımı düşünerek beni yanına aldı. Tabii ben de hocamın yüzünü kara çıkarmadım. Şimdiye kadar farklı kategorilerde çeşitli dereceler elde ettim. Haltere ilk başladığımda aklımda hiç bir şey yoktu. Sadece zevk için halter kaldırıyordum. Sonra ilerlediğimi fark ettim ve bir yıl içerisinde milli takıma girdim. Burada da çok fazla çalışıp gayret ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Tabii ki en büyük hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yer almak istiyorum hatta 2024 Yaz Olimpiyatları'na şimdiden hazırlanmaya başladım."

En son katıldığı dünya şampiyonasında yaşadığı duygulara da değinen Medine, "O an çok büyük mutluluk yaşadım. Türkiye adına kazandığım madalya ve Türk bayrağının orada dalgalanması beni çok mutlu etti ve bu duyguyu hiçbir yerde yaşayamayacağımı anladım." diye konuştu.

Medine, ailesinin maçı televizyondan izlediğini, maç sırasında çok duygulandıklarını belirterek, maç sonunda ise sevinçten ağladıklarını sözlerine ekledi.

- Öğretmenlerinden Medine'ye destek

Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu da Medine'nin kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek, sporcunun başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Lisesi Beden Öğretmeni Rasim Acar ise Medine'nin iki yıl öncesinden sohbet ederken bu günleri anlattığını söyledi.

Medine'nin aynı okuldan dereceler elde etmiş bir arkadaşını örnek aldığını vurgulayan Acar, "Medine de onun arkasından gidiyordu. Hatta bana ders aralarında, 'Hocam bir gün ben de Avrupa'ya gideceğim ve bu dereceleri yapacağım.' diyordu. Ben de Medine'ye; 'Şimdiden kafana koyduysan kesinlikle gerçekleştirirsin' diye söylemiştim. Nitekim dediğini yaptı. Antrenmanlarını doğru olarak yaptı. Bıkmadı, çalıştı ve bugün Avrupa ve dünyada yavaş yavaş arkadan gelen, söz sahibi olacak bir sporcu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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