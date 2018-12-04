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Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 04.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Cameron isimli genç, 2016 yılında kendini kafasından vurup, intihara kalkışmış yüzünü darmadağın etmişti. Cameron, yüz nakliyle hayata geri döndü.

İşte büyük değişim...

Yok böyle değişim!

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI
Cameron, 2016 yılında kendisini yüzünden vurarak ağır yaralandı. Şans eseri hayatta kalan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

YÜZÜ PARAMPARÇA OLDU

YÜZÜ PARAMPARÇA OLDU
Burnunu, alt çenesinin çoğunu ve olaydaki dişlerinden birini kaybetti. Genç adamın yüzü parçalanmıştı ve yüz transferi gerekliydi.

23 YAŞINDAKİ GENÇ DONÖR OLDU

23 YAŞINDAKİ GENÇ DONÖR OLDU
6 aylık bir beklemeden sonra 23 yaşındaki William Fisher isimli bir başka genç donör oldu.

25 SAAT SÜREN AMELİYAT

25 SAAT SÜREN AMELİYAT
Operasyon başladı ve ameliyat 25 saat sürdü, 100'den fazla doktor katıldı. Dokular birbirine uyunca yüz nakli başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...
William'ın annesi Sally' oğlumun ölümünü trajediydi fakat Cameron Underwood olmazsa kaldıramazdım. Evladım ona daha iyi bir hayat sunduğu için ben de kendim iyi hissediyorum.' diyerek duygularını ifade etti

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...

İŞTE CAMERON'IN SON HALİ...
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Anahtar Kelimeler:
yüz nakli değişim

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