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Yüzü yara bere içinde! Guardiola'nın son halini görenler inanamadı... "Kendime zarar vermek istiyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 09:32
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Son haftalarda ligde aldığı yenilgiler sonrası 3 puana hasret kalan İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenmedik bir sonuç aldı. Feyenoord karşısında 75. dakikaya 3-0 önde giren Manchester City mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Guardiola'nın hali de görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Yüzü yara bere içinde! Guardiola'nın son halini görenler inanamadı... "Kendime zarar vermek istiyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi. Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.

Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

14 DAKİKADA 3 GOL YEDİLER

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Ligde son 3 haftadır rakiplerine mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 14 dakikada yediği 3 golle sahadan beraberlikle ayrılan Manchester City'de teknik patron Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçti.

HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Tecrübeli hocanın yüzündeki ciddi çizik ve yaralar dikkat çekerken konuyla ilgili kendisine gelen soruya, "Bunu kendi tırnaklarımla yaptım. Kendime zarar vermek istiyorum." cevabını verdi.

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