MAGAZİN

Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 23:32 | Son Güncelleme

Dizi olarak ekrana gelmeye hazırlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’, şimdiden, gelmiş geçmişi en pahalı dizi olarak anılıyor. Yayın tarihi belli olmayan dizi için ayrılan bütçe açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

Sinemadan sonra dizi olarak seyirci karşısına çıkacak olan ‘Yüzüklerin Efendisi’nin bütçesi belli oldu. Netflix ve HBO ile büyük rekabete girdikten sonra yayın haklarını satın aldığını açıklayan Amazon’un dizi için ayırdığı bütçeyi iki katına çıkardığı öğrenildi.

Daha önce 250 milyon dolarlık bütçesi olduğu öğrenilen yapım için 500 milyon dolar harcanacağı belirtildi. Peter Jackson’ın yapımcısı olduğu Yüzüklerin Efendisi üçlemesi için 280 milyon dolar harcanmıştı.

Amazon, J. R. R. Tolkien imzalı kitapların yalnızca dizi haklarını satın almak için 250 milyon dolarlık rekor bir telif ödemişti. Dizinin bütçesi, bugüne kadar harcanan dizi bütçelerinin üzerinde. Yüzüklerin Efendisi dizisi, bölüm başına ortalama 15 milyon dolar harcanan Game of Thrones’u da geride bırakarak, gelmiş geçmiş en pahalı dizi unvanı kazanmaya hazırlanıyor.

Yüzüklerin Efendisi dizis

Başlangıcı için tahmini bir tarih bilgisi paylaşılmayan ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan dizi, serinin ilk filmi ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’nin öncesini konu alacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yüzüklerin efendisi Yüzüklerin Efendisi dizisi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı idam mı ettirecek?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı idam mı ettirecek?

Puhu TV'nin yeni dizisi Dip için geri sayım başladı

Puhu TV'nin yeni dizisi Dip için geri sayım başladı

İrem Derici çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı!

İrem Derici çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı!

Erkan Kolçak Köstengil'den evlilik sorusuna cevap

Erkan Kolçak Köstengil'den evlilik sorusuna cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.