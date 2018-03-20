Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

Sinemadan sonra dizi olarak seyirci karşısına çıkacak olan ‘Yüzüklerin Efendisi’nin bütçesi belli oldu. Netflix ve HBO ile büyük rekabete girdikten sonra yayın haklarını satın aldığını açıklayan Amazon’un dizi için ayırdığı bütçeyi iki katına çıkardığı öğrenildi.

Daha önce 250 milyon dolarlık bütçesi olduğu öğrenilen yapım için 500 milyon dolar harcanacağı belirtildi. Peter Jackson’ın yapımcısı olduğu Yüzüklerin Efendisi üçlemesi için 280 milyon dolar harcanmıştı.

Amazon, J. R. R. Tolkien imzalı kitapların yalnızca dizi haklarını satın almak için 250 milyon dolarlık rekor bir telif ödemişti. Dizinin bütçesi, bugüne kadar harcanan dizi bütçelerinin üzerinde. Yüzüklerin Efendisi dizisi, bölüm başına ortalama 15 milyon dolar harcanan Game of Thrones’u da geride bırakarak, gelmiş geçmiş en pahalı dizi unvanı kazanmaya hazırlanıyor.

Başlangıcı için tahmini bir tarih bilgisi paylaşılmayan ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan dizi, serinin ilk filmi ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’nin öncesini konu alacak.