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  4. Yüzündeki değişim dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in son hali olay oldu! 'Çene dolgusunu abartmış'

Yüzündeki değişim dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in son hali olay oldu! 'Çene dolgusunu abartmış'

28.09.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Son olarak Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin yüzündeki değişim sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı yine sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncuya 'Çene dolgusunu abartmış' gibi yorumlar yapıldı.

Çukur, Kusursuz Kiracı, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Daha çok reklam filmlerinde karşımıza çıkan Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

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Yüzündeki değişim sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz'in son paylaşımı yine sosyal medyanın diline düştü.

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Ünlü isme; 'Çene dolgusunu abartmış', 'Bunu neden yaptın kendine?', 'Çene dolsunu fazla kaçmış' gibi yorumlar yapıldı.

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2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz güzellik

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya

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