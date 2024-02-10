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Yüzündeki değişim dikkat çekti! O yoruma kayıtsız kalamadı! Çağla Şıkel verdiği yanıtla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şıkel son olarak çocuklarıyla çıktığı kar tatilinden paylaşımlar yapmaya başladı. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekince takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Yüzündeki değişim dikkat çekti! O yoruma kayıtsız kalamadı! Çağla Şıkel verdiği yanıtla gündem oldu

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel son olarak çocuklarıyla çıktığı kar tatilinden paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

ÇAĞLA 1

Kayak yaptığı anları paylaşan Şıkel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

çağla 2

Bir takipçisi Şıkel'e; 'Yüzünüze ne yaptınız öyle, artık Çağla ŞıkelE benzemiyorsunuz bile. Yüzünüz şişmiş hasta gibi' şeklinde yorum yaptı.

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Ünlü isim bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Palandöken Dağı, Erzurum'da bulunan,
metre rakımlı, tektonik bir dağdır. Rakım yükseldikçe atmosfer basıncı ve oksijen oranı azalır. Hava sıcaklığı düşer. Bu durumda vücut, oksijen basıncının azalışını telafi etmek için bir takım fizyolojik değişimler gösterecektir. Vücudunuz yüksekliğe daha uyum göstermemişse baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı veya ödem sorunu yaşayabilirsiniz. Teşekkürler' diyerek yanıt verdi.

çağla yorum

Çağla Şıkel verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin cevabına 'Çok iyi yanıt', 'Kadın bilimsel olarak açıklamış', 'Daha ne desin' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağla Şıkel sosyal medya
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