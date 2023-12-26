Yüzündeki değişim olay olmuştu! Fahriye Evcen'in İsviçre pozlarına beğeni yağdı

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında dünyaevine giren, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde özel bir davete katılmış ve tarzıyla gündem olmuştu.

Güzelliğiyle geceye damga vuran Evcen'in yüzündeki değişim çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de İsviçre'de verdiği pozla gündeme geldi.

İsviçre'de çekilen karelerini buz küpü emojisiyle peş peşe paylaşan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.







