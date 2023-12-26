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Yüzündeki değişim olay olmuştu! Fahriye Evcen'in İsviçre pozlarına beğeni yağdı

26.12.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve tarzıyla geceye damga vurmuştu. İddialı pozlarıyla çok konuşulan Evcen'in yüzündeki değişimde olay olmuştu. Evcen şimdi de İsviçre'de verdiği pozla gündeme geldi.

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında dünyaevine giren, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Fahriye Evcen

Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde özel bir davete katılmış ve tarzıyla gündem olmuştu.

Fahriye Evcen 2

Güzelliğiyle geceye damga vuran Evcen'in yüzündeki değişim çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de İsviçre'de verdiği pozla gündeme geldi.

Fahriye Evcen 3

İsviçre'de çekilen karelerini buz küpü emojisiyle peş peşe paylaşan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fahriye Evcen 5

Fahriye Evcen 4

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