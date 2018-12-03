Yüzünden 5 kilogramlık tümör alındı! İnanılmaz değişim

Majeed N.'nin hayatı, yüzünde büyümeye başlayan bir tümörle kökünden değişti.

Zaman içinde yutkunmasını ve konuşmasını etkileyen tümör yüzünden önce evden çıkmamaya başladı Majeed.

Her sokağa çıktığında insanlar Majeed'le dalga geçiyordu. Buna daha fazla dayanamayan adam yaklaşık 10 yıl önce Palakkad'daki evinden, dört çocuğunu ardında bırakarak ayrıldı.

BACAĞINDAN ALINAN KEMİKLE YENİ BİR ÇENE YAPTILAR

Majeed'in hayatı bir kaç ay önce değişti. 12 saatlik bir operasyonun ardından yüzündeki tümör alınan 45 yaşındaki adamın harap olan çene kemiği de bacağından alınan kemikle yeniden yapıldı.

Majeed, 12 uzmanın girdiği operasyondan yeniden doğmuş gibi çıktı.

Yıllar sonra çocuklarına dönen Majeed'in tedavisi devam ediyor.

