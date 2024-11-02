Yüzüne kızgın yağ döküldü... MasterChef Beyza hastaneye kaldırıldı! Yarışmadan elendi mi? Akıbeti merak ediliyor

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlemdiği MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza damga vurdu.

MasterChef'in ödül oyunu bölümü için Uşak'a gidildi. Oyun hızla devam ederken Beyza'nın hazırladığı böreği ters çevirmeye çalıştığı anlarda yüzüne kızgın yağ döküldü.

'YÜZÜ SOYULDU'

Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza sancılar içerisinde kıvrandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi. Yaşadığı kaza sonrası Beyza'nın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.

"ENFEKSİYON OLMA RİSKİ..."

Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.

Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" diye konuştu.