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Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmişti! Seda Sayan canlı yayında açıkladı! Maliyeti dudak uçuklattı

12.01.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik doktorunun kapısını çalmıştı. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesi bölgesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettiren ünlü isim bugün işlemin ayrıntılarını tek tek açıkladı. Bu işlemin maliyeti ise dudak uçuklattı.

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamadan sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Seda Sayan son olarak daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesi bölgesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti.

O anları Instagram sayfasından paylaşan ünlü ismin bu işlemi çok konuşulmuştu.
Seda Sayan'ın son estetiği bugün Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'da gündem oldu.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Müge Dağıstanlı, "Ünlüler arasında sünnet derisi enjeksiyonu denilen yeni bir moda var, 50 bin TL'den başlıyormuş. Birkaç seans sürüyormuş. Küçük bebeklerin sünnet derisi alınıyor, laboratuvarda özel işlemlerden geçiriliyor" dedi.

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"ŞİMDİ SEDA SAYAN ARAMASIN!"

Bunun üzerine lafa giren Ali Eyüboğlu, "O çocuklardan aldıkları hücreleri Seda Sayan'a enjekte ederken mesela 'Bu Bolu'da doğan Ali Eyüboğlu'ndan alındı' diyorlar mı? Niye denmiyor?" ifadelerini kullanarak espri yaptı. Bu konuşmaların ardından ünlü şarkıcı Seda Sayan telefonla canlı yayına bağlandı ve yapılan işlemin ayrıntılarını tek tek anlattı.

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"ÖYLE SANILDIĞI GİBİ BİR ŞEY DEĞİL"

Konuşmasına Eyüboğlu'nun esprisine gülerek başlayan Sayan, "Ne çıkarsa takip ediyorum. Biz göz önünde insanlarız. Bunu güzelce anlatmak lazım. Bu öyle sanıldığı gibi bir şey değil. Yeni doğan çocuklar hastanede sünnet ettirildiğinde o deriler laboratuvarda çoğaltılıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na başvurulup alınan bir şey" dedi ve devam etti:

''Bu işlem zaten birkaç yıldır yapılıyor, en son yaptıran benim. İşin para yönünü bilmiyorum. İşlemi yapan doktorla can ciğer arkadaşız. Yaptırırken canım yanıyor mu? Ben pek canı yanan bir kadın değilim. Bu kızarık, kabarık görünen yerler bir saate kalmadan düzeliyor. Ama iki gün boyunca asla kimyasal ürünler, makyaj falan kullanmayacaksınız. Tertemiz olacak işlemi yaptırdığınız bölge. Çünkü canlı hücre enjekte ediliyor.''

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"ÇÖPE ATILAN BİR ŞEYİ TIP NE HALE GETİRMİŞ"

"Yüzümde canlanma oldu, temizlenme oldu. Bu işlemi tavsiye ediyorum. Birisi gelse 'Seda benim de ihtiyacım var' dese ona da yaptırırım. Bu işlem yara izlerini çok güzel yok ediyor. İnsanların ciltlerinde lekeler var, yara izleri var. Bundan dolayı çekinen insanlar var. Çöpe atılan bir şeyi tıp ne hale getirmiş, bakın. Bunları doğru anlatmak lazım. Beni estetik elçisi seçmeleri lazım, en güzel ben anlatıyorum! Ellerime de yaptırabilirim, olabilir. Ama iki gün su değmemesi lazım, o zor. Vücudun başka yerlerine de yapılabiliyor ama bu işlem, onu da söyleyeyim."

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Seda Sayan sosyal medya ünlü şarkıcı
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