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  4. Yüzünün yandığı iddia edilmişti! Amin Reis Gizem Yıldız son halini paylaştı, nedenini açıkladı!

Yüzünün yandığı iddia edilmişti! Amin Reis Gizem Yıldız son halini paylaştı, nedenini açıkladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 17:59
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"Amin amin" sözüyle ünlenen fenomen Gizem Yıldız'ın estetik kurbanı olduğu ve yüzünü yaktığı iddia edilmişti. Yıldız, sosyal medya hesabında son halini paylaşarak haberleri yalanladı ve yüzünün neden o halde olduğunu açıkladı.

Yüzünün yandığı iddia edilmişti! Amin Reis Gizem Yıldız son halini paylaştı, nedenini açıkladı!

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız, burun ameliyatı ve dudak dolgusu yaptırmıştı. Estetiklerine devam eden fenomen Yıldız'ın estetik yaptırmak isterken yüzünü yaktığı iddia edilmişti.

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"YÜZÜ YANDI" HABERLERİNİ YALANLADI: "İSTEYEREK YAPTIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde fenomenin yüzünün yandığına dair haberler çıkmıştı. Gizem Yıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı videolarda bu haberleri yalanladı. İsteyerek böyle bir işlem yaptırdığını söyledi. Yıldız, "Cildime bir işlem yaptırdım ve bunun cildime iyi geleceğini biliyorum. Şu an böyle korkunç gözükebilir ama acısı yok. Gözüktüğü gibi değil. Şu an işlemin etkisinde olduğum için cildim böyle. Kısa sürede toparlayacak. Ağır ilaç kullanmak istemiyorum o yüzden böyle bir bakım yaptırdım. Çok güvendiğim birisine yaptırdım. Bu benim isteyerek yaptırdığım işlem. Sivas'ta işlem yaptırıp yüzümün yandığı olay değil bu. Sadece leke kalmıştı." dedi.

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"İşlem taze olduğu için bu kadar kötü gözüküyor." diyen fenomen "Önce kabuk bağlayacak sonrasında dökülecek. Alttan yeni deri çıkacak. Cildim bütün sivilceleri kusacak ve sonra bebek gibi bir cildim olacak." ifadelerini kullandı.

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