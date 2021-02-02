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Zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi

02.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla menşei belirsiz 70 ton kaçak kömür ele geçirildi, sorumlular için yasal işlem başlatıldı.Yasal olmayan yollarla ticaret yapıp insan hayatını tehlikeye sokan tacirlere engel olmak amacıyla gelen her ihbarı değerlendiren ve denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde, “Katı Yakıt Satış İzin Belgesi” olmayıp da ticaretini sürdüren iş yerine, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işletmecilere teşhir ürünü dışında kömür bulundurdukları için idari yaptırım uygulandı, ele geçirilen 70 ton katı yakıta ise el konulup imha edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla menşei belirsiz 70 ton kaçak kömür ele geçirildi, sorumlular için yasal işlem başlatıldı.
Yasal olmayan yollarla ticaret yapıp insan hayatını tehlikeye sokan tacirlere engel olmak amacıyla gelen her ihbarı değerlendiren ve denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde, “Katı Yakıt Satış İzin Belgesi” olmayıp da ticaretini sürdüren iş yerine, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işletmecilere teşhir ürünü dışında kömür bulundurdukları için idari yaptırım uygulandı, ele geçirilen 70 ton katı yakıta ise el konulup imha edildi. Operasyon sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, kış mevsiminde şehrin havasını korumayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Havamızı korumak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Zabıta ekiplerimiz, yedi gün yirmi dört saat görevinin başında. Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde sürüyor. Tabi ki halkımızın da havamızı koruması ve bununla mücadele ederken gördükleri olumsuzlukları bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda ‘ALO 153’ İhbar hattımızı arayarak ihbar ve şikayetlerini iletebilirler. Tüm halkımıza havası temiz, bol güneşli günler diliyorum” diye konuştu.

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