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Zabıta ekipleri marketleri denetledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yaptığı rutin denetimlerine devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde zam ve korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda denetimlerde bulundu.Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan fiyat denetimi yaparken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılardı.Yetkililer, denetimlerin aynı sıklıkla rutin olarak devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yaptığı rutin denetimlerine devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde zam ve korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda denetimlerde bulundu.
Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan fiyat denetimi yaparken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılardı.
Yetkililer, denetimlerin aynı sıklıkla rutin olarak devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

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