YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Zabıta ekiplerinin martı seferberliği

Zabıta ekiplerinin martı seferberliği

ORDU HABERLERİ  | 18.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ordu’da bir evin bahçesinde yaralı olarak bulunan martı, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak, veterinere teslim edildi.Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, duyarlı bir vatandaşın yaralı martı olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Ordu’da bir evin bahçesinde yaralı olarak bulunan martı, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak, veterinere teslim edildi.
Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, duyarlı bir vatandaşın yaralı martı olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Durugöl Mahallesi’nde verilen adrese giden ekipler, yaralı halde bulunan martıyı alarak tedavisinin yapılması amacıyla veterinere teslim etti.
Veteriner hekim tarafından tedavi edilecek olan martının daha sonrasında doğaya geri salınacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Ordu Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:10
Yatsı
22:01

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Dirim Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Fatsa
Seçkin Eczanesi
Fatsa
Çelik Eczanesi
Unye
Neva Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.