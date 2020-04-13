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Zabıta Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinin giriş ve çıkışını korona virüsle mücadele kapsamında kontrol altına alarak vatandaşlara maske ve el hijyen sıvısı dağıttı.Korona virüse karşı mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Covid-19’la mücadelede kamuya açık alanlardaki denetimlerini de sürdürüyor.

Zabıta Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinin giriş ve çıkışını korona virüsle mücadele kapsamında kontrol altına alarak vatandaşlara maske ve el hijyen sıvısı dağıttı.
Korona virüse karşı mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Covid-19’la mücadelede kamuya açık alanlardaki denetimlerini de sürdürüyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulmaya devam pazar alanlarının girişinde belediye ekipleri, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuruçeşme Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde zabıta ekipleri, vatandaşlara ve esnafa maske ile el hijyen sıvısı dağıttı. Vatandaşları korona virüsten korunma yolları hakkında da bilgilenen ekipler, alışveriş esnasında sosyal mesafenin korunması konusunda da denetimlerini sürdürdü.
Öte yandan İzmit Belediyesi ekipleri, virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Tüysüzler Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda dezenfenkte işlemi gerçekleştirdi.

Zabıta Kuruçeşme Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıttı

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