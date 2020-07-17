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Zabıtadan alışveriş merkezinde denetim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Süleymanpaşa kent merkezindeki alışveriş merkezinde, Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında rutin denetim gerçekleştirdi.Alışveriş merkezinde bulunan işletme ve mağazalarda hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe hususlarında denetimlerde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak talimatlara uygun olarak çalışan işletmelere de teşekkür ettiler.

Zabıtadan alışveriş merkezinde denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Süleymanpaşa kent merkezindeki alışveriş merkezinde, Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında rutin denetim gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezinde bulunan işletme ve mağazalarda hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe hususlarında denetimlerde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak talimatlara uygun olarak çalışan işletmelere de teşekkür ettiler.

Zabıtadan alışveriş merkezinde denetim

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