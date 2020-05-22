YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Zabıtadan bayram denetimi

Zabıtadan bayram denetimi

BURSA HABERLERİ  | 22.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde sürdüren zabıta ekipleri, bayram öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan denetimlerde genel olarak tatlı imalathanelerinde hijyen kurallarına uyulduğu gözlenirken, imalat bölümünde, maske ve bone kullanmadığı tespit edilen bazı işyerlerine ise cezai işlem uygulandı.
Belediye yetkilileri, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Bursa Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:26
Yatsı
22:06

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Altınşehir Eczanesi
Nilufer
Askeran Eczanesi
Osmangazi
Kapsül Eczanesi
Yildirim
Kıvanç Eczanesi
Nilufer
Kükürtlü Doğa Eczanesi
Osmangazi
Müjgan Eczanesi
Osmangazi
Taşkapı Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kardelen yeniden üretime başladı

Kardelen yeniden üretime başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.