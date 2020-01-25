YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi

Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi

EDİRNE HABERLERİ  | 25.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personele ’Zabıtalarda Öfke Kontrolü ve Etkili İletişim’ konularında hizmet içi eğitim verildi.

Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personele ’Zabıtalarda Öfke Kontrolü ve Etkili İletişim’ konularında hizmet içi eğitim verildi. Psikolog Buse Başköylü tarafından verilen eğitimde zabıtaların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerini nasıl sağlanması gerektiği ve stres anında stresle nasıl başa çıkması gerektiği anlatıldı.
Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bünyesinde gerçekleştirilen Edirne Akademi’de Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeline hizmet içi eğitim verildi. Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde Psikolog Buse Başköylü, Öfke Kontrolü ve Etkili İletişim konusunda önemli bilgiler vererek, farkındalık oluşturdu.
Öfke kontrolü eğitiminin amacının bireylerin öfkelenmesine yol açan süreçleri anlamalarını sağlayarak davranışlarını izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak olduğunu ifade eden Psikolog Buse Başköylü, “Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek, kişilerin hem kendi özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol etme konusunda teknik donanım kazandırır. Biz bu eğitimle Zabıta Müdürlüğünde görevli personele yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerinin sağlanması ve stres anında stresle başa çıkma becerisini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Garsonlara hijyen eğitimiGarsonlara hijyen eğitimi
Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandıEnez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Edirne Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:56
Sabah
08:26
Öğle
13:31
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:50

Edirne Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Dinçer Eczanesi
Merkez
Doktoroğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.