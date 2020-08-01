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Zabıtası iş başında

YALOVA HABERLERİ  | 01.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, ilçe genelinde market ve kasapları denetledi.Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kurban bayramına yönelik tüm tedbirleri aldı.

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, ilçe genelinde market ve kasapları denetledi.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kurban bayramına yönelik tüm tedbirleri aldı. Vatandaşların kurban bayramını en iyi şekilde geçirmesi için denetimlerini arttırdı. İşyerlerinin ruhsatlarının yanı sıra üretim izinleri ve gerekli belgeleri denetleyen ekipler, hijyen konusunda da titiz çalışmalar gerçekleştiriyor. İşyerleri ve çalışanlarının temizliğini ve kullanılan malzemelerin sağlığa uygun olup olmadığını inceleyen ekipler; işyerleri sahipleri ile çalışanlarını, korona kurallarına titizlikle uyulması ve insan sağlığının korunması konusunda uyarıyor.

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Sabah
05:53
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:26
Yatsı
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Yalova Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Irmak Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
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Armutlu
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Cinarcik
Selin Eczanesi
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