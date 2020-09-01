Zafer Bayramı bilgi yarışmasında zafer BİLNET’in

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması’nda Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü 10.sınıf öğrencisi Bilge Balcı Kocaeli 1.’si, Ada Özkemer ise 2. oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk milletinin vatanını işgal girişiminde bulunanlara karşı 30 Ağustos 1922’de elde ettiği zaferin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla "30 Ağustos Zafer Bayramı Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenledi. Türkiye geneli ödüllü bilgi yarışmasında Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü 18 öğrencisiyle yer aldı. İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan ve okul öncesi eğitimden üniversite basamağına 62 derslikten oluşan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, büyük ilgi gören yarışmada Kocaeli’nin gururu oldu. Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü 10. sınıf öğrencilerinden Bilge Balcı Kocaeli 1.’si, Türkiye 8.’si, 10. sınıf öğrencisi Ada Özkemer ise Kocaeli 2.’si ve Türkiye 10.’su oldu.

Aynı okuldan Mehmet Emin Bayır ise Kocaeli 6.’sı ve Türkiye 109.’su oldu. Okul yönetimi Türkiye ve Kocaeli dereceleri elde eden öğrencilerle birlikte sınava giren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

