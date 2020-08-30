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Zafer Bayramı Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlanıyor.Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlanıyor.
Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkulu faaliyetlerin yer almadığı etkinlikler sabah saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen resmi çelenk koyma töreniyle başladı. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Protokol üyeleri, resmi törenden sonra Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan şehitlikleri ziyaret edip şehitliklere karanfil bıraktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediye Bandosu bu akşam saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “30 Ağustos Zaferi Türk Ulusunun emperyalizme karşı verdiği en büyük mücadeledir. Bağımsızlığımızı simgeler. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatan için savaşan, canlarını veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Zafer Bayramımızı bu sene koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir havada kutluyoruz. Bu güzel bayramı önümüzdeki sene coşkuyla kutlamayı temenni ediyorum” diye konuştu.

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Aydın Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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