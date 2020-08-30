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Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü etkinlikleri

KARABÜK HABERLERİ  | 30.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törene; Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti il temsilcileri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Fuat Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.
Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törene; Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti il temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Fuat Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Kent Meydanında düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajının okunması ile sona erdi.
5000 Evler Şehitliğinde şehitler için okunan Kur-an’ı Kerim Tilaveti ve yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü tarafından şehitliklere karanfil bırakılması ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kutlama programı sona erdi.

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Dilek Eczanesi
Karabukmerkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Safran Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
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