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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafı ziyaret etti

01.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Gaziemir ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Zafer Partisi'nin sığınmacı politikalarını anlatan Özdağ, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri vatanlarına uğurlayacaklarını kaydetti.

Sığınmacıların ülkelerine gönüllü olarak döneceğine inanmadığını anlatan Özdağ, "Gerekirse zorla, Lübnan'ın yaptığı gibi biz de yollayabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı dışındaki ittifakların "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü söyleyemediğini savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyen bir ittifak var mı? Var, Ata ittifakı. Parti var mı? Zafer Partisi. Türk milliyetçisi bir aday var mı? Var, Sinan Oğan. Peki sayımız belli olmasın mı kardeşim? Bu ülkede Atatürk'ten taviz vermeyen, Türk milliyetçiliğinden taviz veren kaç tane seçmen var bilmek istiyorum."

Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, kendilerine destek talebiyle gelecek diğer ittifaklara, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmemesi, PKK ve FETÖ'yle mücadele, tarikatların, cemaatlerin devletten çıkartılması, Suriyelilerin bir sene içinde ülkelerine gönderilmesi şartını koyacaklarını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ümit Özdağ zafer

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