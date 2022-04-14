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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti

14.04.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de esnaf ziyareti yaptı.

Alemdağ Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Özdağ, parti politikalarını ve iktidara gelmeleri durumunda yapacakları çalışmaları anlattı.

Ülkedeki olumsuzlukların temelinde sığınmacıların yattığını savunan Özdağ, sığınmacılara bugüne kadar 90 milyar dolar harcandığını, göreve geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini iddia etti.

Parti üyelerinin broşür dağıttığı ziyaret esnasında bazı esnaf Özdağ'a destek verirken bazıları tepki gösterdi.

Ziyaretlerin ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığında üyelerle bir araya gelen Özdağ, haftanın en az 2 gününü İstanbul ve ilçelerine ayırdıklarını, bu ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini belirtti.

Siyasetin halk için ve sahada yapıldığını ifade eden Özdağ, "Nasıl bir ordu savaşmak için askeriyle toprağa basmak zorundaysa bir parti de siyasette kazanmak istiyorsa halkın içinde ayağını meydana, caddeye, sokağa basarak kazanabilir. Biz siyaseti sadece sanal ortamlarda ve televizyonlarda gerçekleştirmiyoruz. Zafer Partisi olarak daha kuruluşunun yedinci ayında olmasına rağmen halkın gerçek sorunlarını halkla sokakta, meydanda, tarlada ve pazarda tartıştığımız için Türkiye'de siyaseti belirleyen partilerden birisi haline geldik." diye konuştu.

Özdağ ve beraberindeki daha sonra esnaf ziyaretlerine devam etti.

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Ümraniye Zafer Partisi

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