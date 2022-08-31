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Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

31.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda ikinci gün tamamlandı.

Büyük Taarruz Şehitliği'nden başlayan koşu, Yıldırım Kemal Şehitliği'nde sona erdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan maratonun ikinci gününde sporcular 65 kilometre koştu.

30 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu'nun da planlandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
büyük taarruz koşu

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